استفز الهلاليين على طريقة عيسى الحربين .. روما يسخر بعد تألق سعود عبدالحميد

سعود رد على كل منتقديه في الملعب..

يبدو أن نادي الهلال وجماهيره؛ سيدفعون "ثمن" تألق الظهير الدولي سعود عبدالحميد، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما.

سعود الذي مرر "كرة حاسمة" ضد ليتشي، السبت الماضي؛ عاد وسجل هدفًا مساء اليوم الخميس؛ ليقود روما للفوز (3-0) على سبورتنج براجا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

تألق الظهير الأيمن السعودي مؤخرًا؛ جاء كردٍ قوي على "السخرية" التي تعرض لها في بداية الموسم الرياضي الحالي، فور انضمامه إلى فريق العاصمة الإيطالية، قادمًا من نادي الهلال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بل أن الهلاليين كانوا هم أكثر من "سخروا" من سعود وشككوا في نجاحه؛ بسبب غضبهم منه، بعد إصراره على الرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي؛ من أجل خوض تجربة الاحتراف في الملاعب الأوروبية.

وفي هذا السياق.. حرص الحساب الرسمي لنادي روما - الناطق باللغة العربية -، على الانتقام لسعود؛ مستغلًا في ذلك الأداء "المبهر" الذي قدّمه اللاعب أمام سبورتنج براجا، مساء اليوم الخميس.

الحساب نشر عبر صفحته بمنصة "إكس"، صورة سعود عبدالحميد، مع تعليق: "الوضع صعب مع (هذوليك) الحين!"؛ في سخرية واضحة من الهلال وجماهيره.

"هذوليك" أصبح لفظ يطلق على الهلال وجماهيره، في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك بعد أن استخدمه المعلق الرياضي عيسى الحربين، في حديثه عن الفريق الأزرق.

الحربين خلال تعليقه على مواجهة النصر والاتفاق، ضمن الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي؛ قال: "أهالي الشرقية عندهم ميقات كروي، يعرفون من خلاله متى انتهى الصيف؟؛ إذا جاء هذوليك!"، في إشارة إلى مزاعم البعض بشأن تعمد المسؤولين لعدم لعب الزعيم في المنطقة الشرقية خلال فصل الصيف، نظرًا لارتفاع الحرارة والرطوبة العالية.

جدير بالذكر أن الحربين تعرض لعقوبة "الإيقاف" عن التعليق، بعد هذه الواقعة الشهيرة، قبل أن يعود لعمله مرة أخرى؛ لكن.. ظلت الجماهير الرياضية السعودية تستخدم هذا اللفظ، للإشارة إلى الهلال.