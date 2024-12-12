"عقوبات الصلاة ونهاية لاعب الشللية" .. محمد جحفلي يعارض صفقة كريستيانو رونالدو ويكشف كواليس تحوله من الاتحاد إلى الهلال

أسرار جديدة يتحدث عنها محمد جحفلي..

كشف محمد جحفلي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، عن كواليس مثيرة في "رحلته" مع الهلال، والذي مثّله لمدة 9 سنواتٍ ونصف.

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جحفلي انضم إلى الهلال في يناير من عام 2015، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي؛ حيث توّج بـ14 لقبًا رسميًا مع قلعة الزعيم، قبل الانتقال إلى الخلود في الميركاتو الصيفي الماضي "2024".

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واعترف جحفلي في تصريحات مع برنامج "الأول"، أنه اتفق مع نادي الاتحاد على الانضمام إليه، مقابل راتب يتراوح بين 10 إلى 12 مليون ريال سعودي؛ وذلك قبل الانتقال إلى الزعيم الهلالي.

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وأشار إلى أن فهد المفرج، إداري الهلال وقتها، الرئيس التنفيذي لفريق الكرة حاليًا، كان يتابعه منذ وقتٍ طويل، وعندما علم باتفاقه مع العميد الاتحادي؛ دفع مسؤولي الزعيم للتحرك سريعًا، وشراء عقده بشكل نهائي من الفيصلي.

وأكد محمد جحفلي أن عرض الهلال كان "أقل" من الاتحاد، حيث بلغ 8 ملايين ريال سعودي فقط؛ لكن رغبة والدته بتواجده في العاصمة الرياض، هي من حسمت الأمور تمامًا؛ قائلًا: "طالبتني بالانضمام للزعيم ولو بمبلغ مالي ضعيف.. من يعلم؛ ربما دعوة منها غيّرت وجهتي".

وأشاد جحفلي بالمفرج وشخصيته القوية، لافتًا إلى أن الأخير كان يوقع عقوبات على لاعبي الهلال، الذين لا يصلون الفجر - خاصة أن وجبة الإفطار كانت محددة بعد الصلاة مباشرة -، أو هؤلاء الذين يحلقون "القزع" - أي يحلقون بعض الشعر ويتركون الآخر -.

ونفى مدافع الخلود الحالي وجود أي "تحزبات" داخل نادي الهلال، مفجّرًا مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما أوضح أن هُناك لاعب جاء إلى الفريق الأزرق - لم يذكر اسمه -، حاول نشر هذه "التحزبات أو الشللية"، لكن نهايته كانت معروفة؛ على حد قوله.

وعلى جانب آخر.. تحدث اللاعب عن كواليس هدفه المعروف باسم "الجحفلة"، والذي سجله في شباك النصر في الدقيقة 121 "الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الإضافي الثاني"، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي 2014-2015.

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وقال جحفلي: "سعود كريري قائد الهلال وقتها، طلب مني عدم التقدم إلى الأمام في لعبة الركلة الركنية، والبقاء في الخلف للدفاع؛ لكن.. نجم الفريق حينها نواف العابد تدخل بالقول (إذا لم يتقدم محمد؛ من سيسجل من الركنيات أنا؟!)"، لافتًا إلى أن الأمر انتهى بتقدمه وتسجيله هدف التعادل (1-1)، الذي أوصل النهائي إلى ضربات الجزاء، والتي ابتسمت لمصلحة الزعيم على حساب النصر.

وأخيرًا.. عارض محمد جحفي فكرة انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر الحالي إلى الهلال، بعد الأنباء التي تحدثت عن إمكانية حدوث ذلك، معتبرًا أن النجم البرتغالي كان يصلح للزعيم قبل 4 أو 5 سنوات وليس الآن، كما أنه إذا انضم للفريق الأزرق، لن يسمح له أحد بالحصول على شارة القيادة، التي يجب أن تكون في يد لاعب سعودي، والدليل وجود أكثر من اسم أجنبي كبير؛ وعلى الرغم من ذلك تم منح "الكابتنية" إلى سالم الدوسري.