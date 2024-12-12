مفاجأة عن الحكام السعوديين .. مانويل نافارو يحسم الجدل حول مجاملة الهلال ويؤكد: كلاسيكو الاتحاد والنصر بدون أخطاء!

التحكيم يثير الجدل باستمرار بين الجماهير السعودية

رد مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على الغضب الجماهيري بعد مباراة الهلال والرائد وكلاسيكو الاتحاد والنصر، في مسابقة دوري روشن للمحترفين 2024-2025.

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الهلال خطف فوزًا قاتلًا بـ"ثلاثة أهداف مقابل اثنين" أمام الرائد، بينما سقط النصر (1-2) ضد مستضيفه الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

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وبعد المباراتين.. اعتبرت الجماهير الرياضية أن "الوقت بدل الضائع" المحتسب في مباراة الهلال والرائد، كان كثيرًا للغاية وغير مستحق، وهو ما سمح للزعيم بتسجيل هدف الفوز القاتل؛ بينما زعم قطاع آخر بأن النصر تعرض للظلم ضد الاتحاد، بعدم منحه "ركلة جزاء".

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وفي هذا السياق.. أكد نافارو في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الأربعاء، أن "الوقت بدل الضائع" في مباراة الهلال والرائد، والذي قدر بـ10 دقائق ووصل إلى 14 دقيقة، كان طبيعيًا؛ وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن "فيفا"، حدد بعض الحالات التي يجب احتسابها في "الوقت بدل الضائع"، مثل الأهداف والتبديلات وضربات الجزاء وتدخلات تقنية الفيديو "فار"؛ وذلك منذ لحظة البداية وحتى إطلاق صافرة نهاية المباراة.

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وبخصوص كلاسيكو الاتحاد والنصر.. أشاد مانويل نافارو بالحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، الذي قاد مباراة القمة في السعودية؛ لافتًا إلى أنه يملك خبرة كبيرة للغاية، آخرها قيادة نهائي كوبا ليبرتادوريس 2024؛ الذي جمع بين أتلتيكو مينيرو وبوتافوجو.

واعتبر نافارو أن جميع قرارات حكم كلاسيكو النصر والاتحاد كانت صحيحة، بما فيها عدم احتسابه "ركلة الجزاء"؛ معربًا عن رضاه وسعادته الكبيرة بأداء تيلو، وتواجد اسم مثله في الملاعب السعودية.

وأخيرًا.. أعلن نافارو "ترشيح" حكمين سعوديين، لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكة بالتعاون مع المكسيك وكندا؛ قائلًا: "هذا يظهر أننا على الطريق الصحيح".