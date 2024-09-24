أخبار الهلال اليوم | قرار جيسوس المفاجئ بشأن مواجهة البكيرية، ورسالة نيمار للعالم حول السعودية

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 24 سبتمبر 2024.
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فيديو | خضنا التحدي الأصعب في تاريخ الهلال والنصر
عملاقا السعودية في تحدٍ صعب
"هذا هو هدفي الرئيسي" .. روبن نيفيش يكشف مصاعب اللعب في الدوري السعودي وسر تفوق الهلال
نجم الهلال يتحدث عن تجربته السعودية
النصر يستفز الهلال أمام الحزم .. وجمهور الزعيم يبادر بالدفاع عن ناديه!
العالمي لا ينسى استفزاز غريمه حتى قبل المباريات المصيرية..
هل يدفع الثمن كالأهلي؟ .. قرار مفاجئ من جورج جيسوس قبل مواجهة الهلال والبكيرية
ما هو قرار المدرب البرتغالي قبل المباراة المصيرية؟
مهاجمًا نجمي الهلال .. تركي السهلي: أهاليهم زجوا بهم في الأندية وكوارثهم لا تعد ولا تحصى!
انتقاد عنيف لنجمي الزعيم وتفضيل للاعب الاتحاد عليهما..
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين
تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
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موعد قرعة دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة
"هذه فرصة عظيمة لكم جميعًا" .. نيمار يوجه رسالة للعالم بشأن السعودية
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فيديو | حادث في اليوم الوطني ومحاولة استفزاز هلالية .. بيتروس يصدم سيارة سعودي ويتفاجأ بالرد
اللاعب البرازيلي تعامل مع الموقف بهدوء شديد..