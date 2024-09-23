"هذه فرصة عظيمة لكم جميعًا" .. نيمار يوجه رسالة للعالم بشأن السعودية

النجم البرازيلي يتحدث عن المملكة السعودية..

تحدث البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ لاعب الهلال السعودي، عن الاستضافة المرتقبة لكأس العالم 2034 في السعودية، مؤكدًا أنها ستكون نسخة مثيرة للغاية.

المملكة فازت باستضافة الحدث العالمي لأول مرة في تاريخها، وللمرة الثالثة في تاريخ العرب بعد قطر 2022 والمغرب التي ستستضيف نسخة 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.

حول تلك الاستضافة، قال نيمار خلال تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الهلال: "سعيد باستضافة السعودية لكأس العالم، أعتقد أنها ستكون نسخة مثيرة للغاية للجميع ولكل الناس في مختلف أنحاء العالم، سيكون لديهم فرصة للتعرف أكثر على الثقافة السعودية وعلى البلد، لذا أعتقد أنها ستكون تجربة رائعة أن أكون هنا مع الجميع".

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وأضاف: "أنا سعيد جدًا من أجل هذا البلد، يستحقون فرصة استضافة كأس العالم".

يذكر أن نيمار موجود في السعودية منذ عام تقريبًا، بعدما انضم للزعيم في الميركاتو الصيفي 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه لم يشارك معه إلا في خمس مباريات فقط، وأصيب بعدها بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ولم يكتمل شفاؤه حتى الآن، إذ متوقع عودته في الشتاء المقبل، إذ لم يقيده الهلال في قائمته المحلية، واكتفى بقيده آسيويًا فقط.