مهاجمًا نجمي الهلال .. تركي السهلي: أهاليهم زجوا بهم في الأندية وكوارثهم لا تعد ولا تحصى!

انتقاد عنيف لنجمي الزعيم وتفضيل للاعب الاتحاد عليهما..

وجه الناقد الرياضي تركي السهلي انتقادًا لاذعًا لثنائي الهلال علي البليهي وحسان تمبكتي، مؤكدًا أنهما يحملان كافة اللاعبين من حولهما الكثير على إثر الأخطاء التي يرتكبانها.

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الثنائي كان قد قاد الزعيم مطلع الأسبوع الجاري، للفوز في كلاسيكو الاتحاد (3-1)، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، إذ فضل البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للأزرق، الاعتماد عليهما واستبعاد المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

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لكن السهلي غير مقتنع بهذا الثنائي كما هو حاله بشأن كافة اللاعبين السعوديين في مركز الدفاع..

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وقال تركي السهلي خلال تصريحاته لبرنامج "الملاعب" الإذاعي: "أكبر أخطاء الهلال في الدفاع، حتى الآن السعودية لم تمتلك أي مدافع سعودي عملاق، ما لدينا هم لاعبين يحاولون اللعب في هذا المركز، علي البليهي أخطاؤه كثيرة، هذا اللاعب أخرج الهلال من قبل من كأس الملك أمام الفيحاء، كوارثه لا تعد ولا تحصى، كذلك حسان تمبكتي لاعب بطئ، لا يجيد الرقابة ومليء بالأخطاء، لكن الفريق الذي معه ينقذه، كروبن نيفيش الذي يرجع لاستلام الكرة منهما، والبقية تبذل جهدًا كبيرًا من حولهم".

وأضاف: "أغلب المدافعين السعوديين انضموا للأندية لتعلم كرة القدم، ولا يمتلكون أساسيات اللعبة، أهاليهم يزجون بهم في الأندية تعلم اللعبة، يقولون (اذهبوا لتعلم اللعبة .. وتعالوا)، نعم الكرة تعلم، لكن كذلك هناك أشياء منها تعتمد على الذهنية والشخصية، هذه أشياء لا يمكن لمدرب أن يعلمها للاعب".

واختتم: "عبدالإله العمري؛ لاعب الاتحاد، أفضل من تمبكتي، الأول لديه جوانب أعلى من الثاني، انتقدت العمري من قبل لانشغاله بتيك توك فقط".