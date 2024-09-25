أخبار الهلال اليوم | رسالة القحطاني والدوسري "القوية" إلى جيسوس، ومفاجأة تركي آل الشيخ المذهلة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 25 سبتمبر 2024.
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ليس لودي .. خالد الشنيف يُفجر مفاجأة مدوية بشأن "ضحية" عودة نيمار لقائمة الهلال في يناير
النجم البرازيلي يُتم علاجه وتأهيله حاليًا
تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة جديدة للنصر .. ويكشف عن ثروة مالية قادمة إلى الهلال!
الهلال والنصر ينعمان في مفاجآت تركي آل الشيخ..
"لن أغير حديثي عن الهلال وهذه أزمة الاتحاد الكبيرة!" .. بلان يرد على إمكانية إقالته مبكرًا
ماذا قال لوران بلان؟
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
لم يتأخر أبدًا .. تركي آل الشيخ يضرب مفاجأة قناة النصر بمشروع أكبر للهلال ويتحدى بقوة!
تركي آل الشيخ يواصل إسعاد جماهير الهلال..
جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.
جيسوس يحرج لاعبيه بعد مباراة البكيرية .. ويؤكد: ثنائي الهلال وجه رسالة قوية لي!
الهلال لم يقدّم المستوى المأمول منه..
"الهلال يكيد النصر مثل الأهلي واحترام عبدالله الحمدان واجب!" .. تهديدات البكيرية لا تنفع مع زعيم السعودية
الهلال يطير إلى ثمن النهائي بـ"أقل مجهود"..
موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الخلود في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
"فينيسيوس جونيور قدوة لنا جميعًا" .. نيمار يدعم نجم ريال مدريد ويحبط منتقديه
ساحر ريال مدريد أشعل جدلًا عالميًا بتصرفات وتصريحات مثيرة للجدل..