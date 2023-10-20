أخبار الهلال اليوم | حل للهروب من رواتب نيمار .. وتحفيز نصراوي لمنافس الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق الـ20 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق الـ20 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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مفاجأة .. "القانون لا يحمي الهلال في أزمة نيمار"

كشف الإعلامي الرياضي سطام السهلي، عن حقيقة رفع نادي الهلال السعودي، شكوى رسمية ضد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم؛ بعد إصابة ساحر السامبا نيمار دا سيلفا جونيور. "اقرأ التفاصيل"

بعد صدمة الإصابة .. نيمار يدرس العودة إلى فرنسا!

يعاني النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال، من إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 9 أشهر قادمة. "اقرأ التفاصيل"

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بعد الإصابة الطويلة .. حل واحد أمام الهلال لعدم دفع رواتب نيمار

كشف المحامي الدولي التونسي علي عباس، عن الطريقة الوحيدة التي قد تجعل نادي الهلال لا يدفع رواتب النجم البرازيلي نيمار جونيور، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرًا. "اقرأ التفاصيل"

بديل نيمار؟ "ظهير فلامنجو أو نجم الأهلي أفضل"

يُسيطر الحديث عن بديل النجم البرازيلي نيمار جونيور في نادي الهلال، على الوسط الرياضي السعودي خلال الوقت الحالي، بعدما تعرض لإصابة قوية تسببت في إنهاء موسمه مع الزعيم. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | إعلامي نصراوي يعد لاعبي الخليج بمكافأة حال الفوز على الهلال!

يستعد فريق نادي الهلال لمواجهة نظيره الخليج مساء اليوم الجمعة، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"لوكا مودريتش قد ينتقل إلى دوري روشن في شتاء 2024"

بعد محاولات لم تنجح من جانب أندية دوري روشن السعودي لضم النجم الكرواتي لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، يبدو أن نجم ريال مدريد اقترب مرة أخرى من التواجد في أحد الأندية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

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