فيديو | إعلامي نصراوي يعد لاعبي الخليج بمكافأة حال الفوز على الهلال!

تحفيز نصراوي للاعبي الخليج

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يستعد فريق نادي الهلال لمواجهة نظيره الخليج مساء اليوم الجمعة، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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ووعد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، المعروف انتماءه لنادي النصر لاعبي نادي الخليج، بتقديم مكافأة لهم حال الفوز على الهلال.

وقال الصرامي خلال تصريحات لبرنامج "الديوانية": "مباراة الهلال والخليج، كان لي مقترح وطالبت إعلاميين الساحل الشرقي بالهجرة المعاكسة ودعم أندية الاتفاق والخليج والفتح والقادسية، ولكن يبدو أن هذه الدعوة تلقى القبول الكامل لأننا مازلنا نشاهدهم بحماس شديد يدافعون عن أندية ليس لهم علاقة بها حتى أنهم يشككون في جوائز الأسطورة ماجد عبد الله".

وأضاف: "ولهذا سأكون صوت لأندية الشرقية، وأعد نجوم الخليج إذا كسبوا مباراة الهلال بمكافأة خاصة، أما صاحب هدف الفوز سيكون له مكافأة خاصة جدًا جدًا، وأتمنى للخليج الفوز والتقدم رغم قوة الهلال وإيماني الكامل بأنه أفضل فريق سعودي".

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ورفض الصرامي الكشف عن قيمة المكافأة التي سيقدمها إلى لاعبي الخليج حال الفوز على الهلال.

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