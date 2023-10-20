بعد صدمة الإصابة .. نيمار يدرس العودة إلى فرنسا!

بعد تعرض نيمار للإصابة يشعر بالحيرة حاليًا

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يعاني النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال، من إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 9 أشهر قادمة.

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وتعرض نيمار للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل أمام أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نيمار اختار الطبيب الفرنسي برتراند سونيري كوتيت، المتخصص في جراحة العظام والمفاصل والركب لإجراء عملية الرباط الصليبي والغضروف له خلال الأيام القادمة.

جاء اختيار نيمار بعد اتفاق مع رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي، حيث يعمل كوتيت في أحد المراكز الطبية المتخصصة في فرنسا، كما أنه يُجري عمليات جراحة للركب والمفاصل في أحد المراكز الخاصة في الرياض.

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ولكن نيمار مازال حائرًا ما بين البقاء في الرياض أو التوجه إلى فرنسا لإجراء العملية، حيث سيُجري العملية الجراحية للركبة، بعد أن يخف ورم الإصابة والتأهيل الخاص ما قبل الجراحة.

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