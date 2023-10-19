مفاجأة .. "القانون لا يحمي الهلال في أزمة نيمار"

هل يرفع نادي الهلال شكوى قضائية بعد إصابة نيمار؟!

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كشف الإعلامي الرياضي سطام السهلي، عن حقيقة رفع نادي الهلال السعودي، شكوى رسمية ضد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم؛ بعد إصابة ساحر السامبا نيمار دا سيلفا جونيور.

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الفحوصات الطبية أثبتت معاناة نيمار "31 سنة"، من قطع في الرباط الصليبي للركبة؛ بعد إصابته العنيفة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبعد نتائج الفحوصات الطبية.. اتهم أكثر من إعلامي سعودي، الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بإجبار ساحر الزعيم الهلالي، على اللعب أمام أوروجواي؛ وهو مصاب من الأساس.

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وفي هذا السياق.. نفى السهلي في تصريحات مع برنامج "الديوانية"، وجود أي نص قانوني، يسمح لنادي الهلال، رفع شكوى قضائية، ضد اتحاد الكرة البرازيلي، معتبرًا هذا الأمر طبيعي.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "هل مثلًا لو ارتكب حكم، خطأ خلال المباراة، يقوم النادي برفع شكوى قضائية ضده.. هذا الأمر غير منطقي".

وأوضح السهلي، أن كل ما يستطيع الهلال فعله؛ هو طلب الحصول على تعويضات مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ بسبب إصابة نيمار، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل، في الأجندة الدولية.

وتضاربت الأنباء بشأن قيمة التعويضات التي يُمكن أن يحصل عليها عملاق السعودية، بعد إصابة نجمه؛ حيث أكد الكثيرون على أنها لن تتجاوز الـ7.5 مليون يورو، بينما ذكر عدد من القانونين، إنها قد تصل إلى 80 مليونًا.

جدير بالذكر أن نادي الهلال، تعاقد مع نيمار جونيور في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو.

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