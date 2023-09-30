أخبار الهلال اليوم | حقيقة مؤامرة إسقاط جيسوس .. ونيمار يُحبط الجميع!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 30 سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم السبت 30 سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | إلى متى يا نيمار؟ .. الساحر البرازيلي يواصل إحباط الهلال أمام الشباب بـ"أسوأ طريقة ممكنة"

واصل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، "إحباط" جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وهذه المرة في مباراة الشباب. "اقرأ التفاصيل"

عين على الحكم | "تم التلاعب بمشاعر الهلال" .. فهل تعرض الزعيم للظلم أمام الشباب؟

شهد ديربي الرياض الكبير بين ناديي الهلال والشباب، مساء اليوم الجمعة، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، تلاعبت بمشاعر الزعيم وجماهيره. "اقرأ التفاصيل"

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"لا نيمار أو غيره" .. حل الهلال الوحيد عند لويس كاسترو واسألوا كريستيانو رونالدو

حتى وإن كان الأداء غير مقنع.. فإن الأمر الذي لا يُمكن أن ينكره أي شخص، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يملك العناصر الأفضل في دوري روشن السعودي للمحترفين، من حراسة المرمى إلى قلب الهجوم. "اقرأ التفاصيل"

الهلال ينتزع صدارة الاتحاد "المتعثر" من بوابة الشباب .. ورونالدو ينقذ النصر أمام الطائي

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | ميتروفيتش يظهر غضبه ضد جيسوس في ديربي الهلال والشباب .. ماذا حدث؟

ظهر المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال السعودي، غاضبًا بشدة، من قرار مدربه البرتغالي جورج جيسوس، خلال ديربي الرياض. "اقرأ التفاصيل"

فهد المفرج يبرئ نفسه من أزمة جيسوس .. ويكشف عن مفاجآت داخل الهلال!

دافع فهد المفرج، المدير التفيذي لكرة القدم بنادي الهلال، عن نفسه؛ بعد الهجوم العنيف الذي يتعرض له، بسبب المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس. "اقرأ التفاصيل"

بعد مطالبات إقالته .. جيسوس يسخر من منافسي الهلال ويخاطب الجماهير: سترددون اسمي قريبًا

أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، عن سعادته بالفوز على الشباب، والعودة إلى صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

فيديو يكشف حقيقة تآمر نجوم الهلال لـ"إسقاط" جورج جيسوس

فاجأ نادي الهلال، الجماهير الرياضية في المملكة العربية السعودية والعالم، بمقطع فيديو مثير؛ بعد الفوز على الشباب، مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

"أنا المشكلة الآن" .. مورينيو يُلمح بالندم على رفض العرض السعودي "الأكثر جنونًا"!

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، عن تلقيه عرضًا تاريخيًا خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وسط الأنباء حول مغادرته للذئاب خلال هذا الموسم. "اقرأ التفاصيل"

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