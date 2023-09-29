فيديو | إلى متى يا نيمار؟ .. الساحر البرازيلي يواصل إحباط الهلال أمام الشباب بـ"أسوأ طريقة ممكنة"

نيمار يحبط جماهير الهلال مرة أخرى

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واصل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، "إحباط" جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وهذه المرة في مباراة الشباب.

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الهلال تعاقد مع نيمار "31 سنة"، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مقبل 90 مليون يورو تقريبًا.

وبعد مستوياته السيئة في المباريات الماضية.. كاد الساحر البرازيلي، أن يفتتح أول أهدافه مع الزعيم الهلالي، في ديربي الرياض.

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وحصل الهلال، على "ركلة جزاء" أمام الشباب، في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول؛ بعد عرقلة الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، داخل منطقة الجزاء.

اتجه نيمار لتنفيذ ركلة الجزاء التي تحصل عليها الفريق الأزرق، إلا أنه أهدرها، وسط تألق من الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، حارس مرمى الليث الشبابي.

جدير بالذكر أن مواجهة الشباب؛ هي المباراة الرابعة التي يشارك فيها نيمار مع الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، والثالثة التي يبدأ فيها أساسيًا.

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