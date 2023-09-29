فيديو يكشف حقيقة تآمر نجوم الهلال لـ"إسقاط" جورج جيسوس

فيديو يكشف علاقة نجوم الهلال بـ"العجوز" جورج جيسوس

SHAHID

فاجأ نادي الهلال، الجماهير الرياضية في المملكة العربية السعودية والعالم، بمقطع فيديو مثير؛ بعد الفوز على الشباب، مساء اليوم الجمعة.

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الهلال فاز (2-0) على الشباب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي باللغة الإنجليزية في منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر احتفال نجوم الزعيم الهلالي، بالمدرب البرتغالي جورج جيسوس، داخل غرفة الملابس.

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ومن ناحيته.. تفاعل الإعلامي الرياضي ناصر الجديع، مع هذا الفيديو، معتبرًا إياه "أكبر رد" على شائعات التآمر ضد جيسوس.

وكتب الجديع عبر حسابه بمنصة "إكس": "هذا المشهد العفوي من اللاعبين، وتحيتهم واحتفاؤهم بمدربهم جيسوس، يقطع قول كل خطيب، في إدعاءات عدم رغبة اللاعبين به، أو تعمدهم إسقاطه".

جدير بالذكر أن فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال، رد على أنباء إقالة المدرب البرتغالي؛ بالقول: "لا يوجد مدرب ضامن منصبه.. النتائج هي من تحدد ذلك".

SHAHID