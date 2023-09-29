فيديو | ميتروفيتش يظهر غضبه ضد جيسوس في ديربي الهلال والشباب .. ماذا حدث؟

تصرف "غير جيد" من ميتروفيتش في ديربي الهلال والشباب

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ظهر المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال السعودي، غاضبًا بشدة، من قرار مدربه البرتغالي جورج جيسوس، خلال ديربي الرياض.

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الهلال فاز (2-0) على الشباب، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وفي الدقيقة 83 من عمر المباراة.. قرر جيسوس، إخراج ميتروفيتش من الملعب، وإدخال المدافع الشاب حسان تمبكتي، بدلًا منه.

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المهاجم الصربي ظهر غير راضٍ على الإطلاق، من قرار المدرب البرتغالي؛ حيث قام بتصرفات غاضبة بيده، مع النطق ببعض الكلمات - غير الواضحة -.

جدير بالذكر أن أليكساندر ميتروفيتش، سجل هدفًا من ثنائية الهلال، في ديربي الرياض؛ ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في مسابقة الدوري - حتى الآن -.

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