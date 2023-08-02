أخبار الهلال اليوم | حقيقة رفض بنزيما .. وحرمان من النجم الجديد!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الثاني من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الثاني من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الأهلي واثق من الحسم .. هزيمة الهلال وصفقة إسبانية ضخمة في الطريق

كثف مسؤولو النادي الأهلي السعودي، من مفاوضاتهم؛ لحسم صفقتين عالميتين من العيار الثقيل، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

قبل انضمامه إلى الاتحاد .. حقيقة رفض الهلال التعاقد مع كريم بنزيما!

"هل رفض نادي الهلال السعودي التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؟!".. سؤال أثار دهشة العالم أجمع، خاصة في ظل معاناة الزعيم، في ضم نجم "سوبر ستار"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

موسى ماريجا يضع شرطًا واحدًا للرحيل عن الهلال

وضع النجم المالي موسى ماريجا، مهاجم فريق نادي الهلال، شرطًا واحدًا من أجل الموافقة على فسخ عقده مع الزعيم خلال الفترة الحالية، وذلك بعد قرار الاستغناء عن خدماته. "اقرأ التفاصيل"

الهلال مدلل؟ "رونالدو وماني خير دليل على ذلك!"

في ظل الصراع الشرس بين أندية المملكة وجماهيرها خلال السنوات الماضية، والذي تفوق فيه الهلال، أطلقت جماهير النصر الغريم التقليدي اسم "المدلل" على الزعيم، ولكن هناك أمرًا أثبت عكس ذلك. "اقرأ التفاصيل"

"فيفا" يحرم الهلال من صفقته الجديدة .. وأزمة كبرى في عقوبة سافيتش

لا يزال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يُعاني من عديد المشاكل الإدارية والفنية، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

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عكس رغبة جيسوس .. الهلال يستعد لسد ثغرته بنجم يوفنتوس!

يواصل نادي الهلال سعيه خلال الوقت الحالي، من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولذلك يستهدف حاليًا أحد نجوم يوفنتوس. "اقرأ التفاصيل"

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