"فيفا" يحرم الهلال من صفقته الجديدة .. وأزمة كبرى في عقوبة سافيتش

أحمد فرهود
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أزمات فنية وإدارية تضرب نادي الهلال قبل الموسم الرياضي الجديد

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لا يزال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يُعاني من عديد المشاكل الإدارية والفنية، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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الهلال قدّم مستويات فنية سيئة، في التحضيرات للموسم الرياضي الجديد، كما فشل إداريًا، في حسم العديد من الصفقات العالمية؛ خاصة اللاعب "السوبر ستار".

وفي هذا السياق.. أعلن مساعد المحمود، مراسل فضائية "SSC الرياضية"، منع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشاركة النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، مع الزعيم الهلالي.

وكشف المحمود، عن أن الهلال، حاول تسجيل مالكوم في نظام"TMS" الدولي، خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أنه فشل في ذلك؛ بسبب عدم سداده قيمة "الدفعة الأولى" من صفقة التعاقد مع اللاعب، من نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي.

وأشار المراسل الرياضي، إلى أن القائمين على بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ليس لديهم أي مانع، من مشاركة النجم البرازيلي مع الفريق الأزرق؛ لكن الأزمة متعلقة بقرار "فيفا".

وعلى جانب آخر.. أكد مساعد المحمود، أن نادي الهلال، لا يعلم - حتى الآن -، موقف الصربي سرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول، القادم في الصيف الحالي من لاتسيو الإيطالي، من الغياب عن المباراة الأولى في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأوضح أن الهلاليين، منعوا سافيتش، من المشاركة في مباراة الفريق الافتتاحية، ببطولة كأس الملك سلمان، ظنًا منهم أن عقوبة إيقاف اللاعب الموقعة عليه في إيطاليا، سترحل معه إلى المسابقة العربية.

واختتم المحمود تصريحاته؛ بالقول: "لكن الآن.. لا يعلم الهلال حقًا، هل اللاعب أنهى عقوبة إيقافه، أم أن البطولة العربية لن تحتسب، وسيضطر ميلينكوفيتش سافيتش، للغياب عن مباراة الفريق الأولى، بمسابقة دوري روشن".

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