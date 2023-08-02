عكس رغبة جيسوس .. الهلال يستعد لسد ثغراته بنجم يوفنتوس!

الهلال يفاوض نجم يوفنتوس من أجل ضمه

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يواصل نادي الهلال سعيه خلال الوقت الحالي، من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولذلك يستهدف حاليًا أحد نجوم يوفنتوس.

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وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إلى أن نادي الهلال فتح مفاوضاته حاليًا مع البرازيلي أليكس ساندرو، الظهير الأيسر لفريق يوفنتوس، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى الهلال للتعاقد مع ساندرو من أجل سد ثغرة الجبهة اليسرى، التي عانى منها خلال السنوات الأخيرة، في ظل وجود ياسر الشهراني فقط في هذا المركز، مما جعله يعتمد على سعود عبد الحميد أو محمد البريك في هذا المركز.

وفي حالة تعاقد الهلال مع الظهير الأيسر البرازيلي، سيكون ذلك عكس رغبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، الذي أعلن على الملأ عن رغبته في ضم 2 مهاجمين بفريقه.

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الهلال أبرم التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيش والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرازيلي مالكوم، ويسعى حاليًا للتعاقد مع مهاجمين بناءً على طلب جيسوس.

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