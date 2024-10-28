أخبار الهلال اليوم | حقيقة ترشيح جيسوس لتدريب المنتخب السعودي، وحيلة قانونية تحسم قضية نيمار

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 أكتوبر 2024.
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"لن يفوز بالدوري السعودي وأبطال آسيا" .. توقعات فهد الهريفي تصدم جمهور النصر!
عشاق العالمي يرغبون بالعودة لمنصات التتويج ولكن!
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"اسمه كان مطروحًا بالفعل ولكن" .. حقيقة ترشيح جورج جيسوس لتدريب السعودية قبل عودة رينارد!
قبل عودة هيرفي رينارد لقيادة منتخب السعودية خلفًا لمانشيني..
"ماجد عبدالله كان يعلم أني هلالي" .. إبراهيم الفريان يتغنى بأسطورة النصر ويرفض وصف ابن نافل بالرئيس التاريخي!
"أجريت لقاءات مع ماجد عبد الله أكثر من سامي الجابر"
"أحضر أوراوا والاتحاد سيفوز عليه" .. رد ساخر على عبدالله فلاته بعد التقليل من إنجاز الهلال الآسيوي!
الهلال لم يفز بدوري أبطال آسيا إلا بعد تغيير النظام!
لابورت يعود .. وغياب محتمل لنجم النصر عن مواجهة التعاون في كأس الملك
موقف مصابي النصر من مباراة التعاون..
"كلمات تركي آل الشيخ دفعتني للاستقالة واتحاد الكرة يخاف من إعلام الأندية" .. رئيس لجنة التوثيق السابق يثير الجدل!
ماذا قال؟
"نصف قوته أمام الهلال كافية لتأهله" .. النصر يتعرض لاستفزاز هلالي قبل مواجهة التعاون في كأس الملك
الهلال تخطى التعاون بصعوبة بالغة في دوري روشن السعودي
"حيلة قانونية" تثبت نظامية مشاركة نيمار في دوري النخبة .. وتنقذ الهلال من عقوبات الاتحاد الآسيوي!
بعد خلاف قانوني كبير حول نظامية مشاركته أمام العين الإماراتي..