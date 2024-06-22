أخبار الهلال اليوم | توثيق مفاجأة تركي آل الشيخ.. وسؤال الزعيم يحرج نجم البرتغال!

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت 22 يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.
تركي آل الشيخ يعلنها رسميًا .. توقيع عقود "الاتفاقية الضخمة" مع الهلال
أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، توقيع "اتفاقية خاصة" مع نادي الهلال السعودي، بشكل رسمي.
على خطى الاتحاد أم الهلال والنصر؟ .. الشباب يحسم مستقبل مدربه
استقرت إدارة نادي الشباب على مصير البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في إطار التحضير للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).
سبق الاتحاد وجاياردو .. أول تغيير رسمي في مدربي دوري روشن قبل موسم 2025
رغم تعهد الرئيس الجديد لؤي ناظر، بإقالة المدرب، إلا أن نادي الاتحاد لم يعلن رسميًا - حتى هذه اللحظة - عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، في ظل عدم التوصل لاتفاق مع المدرب الجديد الذي سيقود العميد في الموسم المُقبل.
فيديو | "لياو في موقف محرج" .. أزمة بمؤتمر البرتغال بسبب الهلال!
تعرض النجم البرتغالي رافائيل لياو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، لـ"موقف محرج" في المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب بلاده، قبل مواجهة تركيا.
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يُكمل الإعداد خارج السعودية .. الكشف عن الموعد المتوقع لعودة نيمار إلى الهلال
حرص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال، على مشاركة متابعيه للقطات من برنامج تأهيله للعودة إلى الملاعب في الموسم الجديد.
"أتابعه في الهلال وأتمنى اللعب معه" .. إندريك يوجه رسالة لنيمار من معسكر البرازيل
وجه البرازيلي الشاب إندريك، المنضم حديثًا إلى ريال مدريد، رسالة إلى نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، من داخل معسكر السيلساو استعدادًا لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة.