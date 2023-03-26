أخبار الهلال اليوم | أول ظهور للملعب الجديد .. وصدمة سلمان الفرج

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 26 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 مارس 2023.

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هزم الهلال معنويًا وسيطر على البليهي .. كيف تستفز خصمك على طريقة بيتروس ماتيوس؟

الحياة معارك يخوضها الإنسان واحدة تلو الأخرى، وكما يُقال دائمًا: "البقاء للأقوى"، فإما أن تنتصر أنت أو تنتصر معاركك عليك، وبالطبع كل معركة درس على حدى لتأهيلك لمعركة أثقل قادمة.. "اقرأ التفاصيل"

ماذا يحدث لسلمان الفرج؟ .. صدمة جديدة تعطل مسيرته

ما يحدث لسلمان الفرج؛ قائد الهلال والمنتخب السعودي، في السنوات الأخيرة، أصبح علامة استفهام كبيرة، وجعل مستقبله محل شك في أعين الكثيرين. "اقرأ التفاصيل"

ثمانية لاعبين مهددون .. تحركات تُنبئ عن مجزرة مقبلة لنجوم الهلال!

ربما لام الكثيرون إدارة الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، لعدم اتخاذ خطوات قوية خلال أسواق الانتقالات الأخيرة مقارنةً بمنافسيها، لكن يبدو أن الميركاتو الصيفي المقبل سيعوض كل ما فات الزعيم. "اقرأ التفاصيل"

"يتفلسف وهو لم يفلح!" .. نصيحة طارق التايب لعبد الرحمن غريب تشعل التعصب الهلالي النصراوي

خرج الليبي طارق التايب؛ نجم الهلال السعودي الأسبق، عن المألوف بالنسبة له، وأثنى على عبد الرحمن غريب؛ لاعب النصر، وجهًا لوجه، ليشتعل الوسط الرياضي السعودي من خلفه بين الهلاليين والنصراويين. "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الهلال يخوض أولى تدريباته على الملعب الجديد

خاض فريق نادي الهلال أولى تدريباته على الملعب الجديد، في الأرض الجنوبية للنادي، والذي تقدر مساحته بـ11 ألف متر مربع.

ومن المقرر أن يخدم هذا الملعب جميع فرق النادي، سواء الفريق الأول أو الفئات السنية، كما سيضاف إلى الملعب الرئيسي وملعب الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز "الرديف".

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