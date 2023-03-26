ماذا يحدث لسلمان الفرج؟ .. صدمة جديدة تعطل مسيرته

مستقبل قائد الهلال والمنتخب السعودي أصبح محل شكوك الكثيرين

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ما يحدث لسلمان الفرج؛ قائد الهلال والمنتخب السعودي، في السنوات الأخيرة، أصبح علامة استفهام كبيرة، وجعل مستقبله محل شك في أعين الكثيرين.

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قائد الأخضر تم إبعاده عن المعسكر الحالي للمنتخب السعودي، وخاض خلال الأيام الماضية، تدريباته اليومية بشكل طبيعي مع الزعيم، لكن أبت الإصابات أن تتركه يتنفس الصعداء وواصلت ملاحقته كما تفعل في السنوات الأخيرة.

وأعلن الهلال صباح اليوم الأحد، تعرض الفرج لإصابة في الحوض، خلال مران الجمعة الماضي، وخضوعه لأشعة بالأمس.

ولم يكشف المركز الإعلامي للأزرق حجم إصابة قائده ومدة الغياب بعد، وسط مخاوف هلالية من طول مدة غيابه، وتساؤلات عن سبب كثرة إصاباته!

جدير بالذكر أن الفرج غاب عن الزعيم الموسم الجاري منذ أكتوبر 2022 وحتى أواخر يناير 2023، إذ تعرض لإصابتين متتاليتين مع ناديه ومنتخب بلاده، لتكون الإصابة الحالية هي الثالثة له في الموسم الجاري.

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