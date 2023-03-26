ثمانية لاعبين مهددون .. تحركات تُنبئ عن مجزرة مقبلة لنجوم الهلال!

ربما لام الكثيرون إدارة الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، لعدم اتخاذ خطوات قوية خلال أسواق الانتقالات الأخيرة مقارنةً بمنافسيها، لكن يبدو أن الميركاتو الصيفي المقبل سيعوض كل ما فات الزعيم.
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التقارير تتحدث منذ فترة عن التفاوض مع أكثر من لاعب عالمي، يأتي على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي كشف "GOAL" من قبل عن أن الخطة البديلة للهلال حال فشل التعاقد معه سيكون البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي.
هذه التحركات بالطبع ستحدث تغييرًا في هيكل الزعيم، لكن ما لم يكن يتوقعه الجمهور الهلالي أنها تقضي على مسيرة كافة لاعبي الأزرق الأجانب!
وفقًا للإعلامي الرياضي سيف الرخيص فإن إدارة الزعيم حاليًا تعكف مع الجهاز الفني والإداري على تقييم كافة اللاعبين الأجانب الثمانية في الفريق، بما فيهم البرازيلي المعار ماتيوس بيريرا، مستعينة كذلك ببعض المختصين الفنيين، موضحًا أن تحركات الإدارة لإبرام صفقات عالمية، ربما تصل لحد الاستغناء عن كافة الأجانب.
جدير بالذكر أن الهلال لم يدخل سباق الميركاتو الشتوي الماضي في ظل منه من التعاقدات من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي، على خلفية قضية اللاعب محمد كنو، وهو ما تسبب في خسارته للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر حاليًا.
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