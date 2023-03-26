"يتفلسف وهو لم يفلح!" .. نصيحة طارق التايب لعبد الرحمن غريب تشعل التعصب الهلالي النصراوي

نصيحة خالصة لدعم لاعب النصر، لكن البعض منحها طابعًا آخر

shahid

خرج الليبي طارق التايب؛ نجم الهلال السعودي الأسبق، عن المألوف بالنسبة له، وأثنى على عبد الرحمن غريب؛ لاعب النصر، وجهًا لوجه، ليشتعل الوسط الرياضي السعودي من خلفه بين الهلاليين والنصراويين.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

انتشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للتايب خلال لقاء جمعه بلاعب العالمي، موضحًا له إعجابه بإمكانياته، رغم عدم تفضيله الثناء على أي لاعب إلا عبر البرامج وليس وجهًا لوجه، وأضاف قائلًا: "أنت تمتلك الإمكانيات، حقق الاستفادة الكبرى من اللعب بجوار كريستيانو رونالدو، ولا تستعجل المشاركة مع المنتخب السعودي، سالم الدوسري احتاج لسنوات حتى ثبت أقدامه في الخمس سنوات الأخيرة".

نصيحة النجم الليبي الأسبق قوبلت بثناء كبير من بعض النصراويين، معربين عن إعجابهم بحماس التايب أثناء حديثه مع لاعبهم دون النظر لكونه نصراوي، بينما كان ينتمي هو للهلال.

لكن بالطبع لم يفلت التايب من سخرية بعض النصراويين، إذ كانت البداية من حساب يدعى "كساب"، يضم آلاف المتابعين، علق: "طارق التايب يتفلسف على عبد الرحمن غريب وهو ما فلح لا بالملعب ولا بالتحليل".

ووقتها تكفل الهلاليون بالرد عليه، فكتب حساب يُدعى "سلطان": "يا رجال طارق التايب وقتها كان يخليك تنام بدري الله يحفظك شوف اليوتيوب"، وزاد حساب يحمل اسم "أبو معاذ": "اتذكر جمهور النصر بعد الخمسات والاربعات والتايب كان يلعب للهلال بعد المباراة يصيحون على فيصل بن تركي نبي لاعب مثل طارق التايب وموجودة في اليوتيوب غريب لاعب له مستقبل ولازال في بداية المشوار لكن مع النصر بيلحق عبدالفتاح وغيره والغشيان والفريدي وغيرهم".

جدير بالذكر أن التايب لعب للهلال ثلاث سنوات، بدايةً من عام 2006م، محققًا لقب الدوري المحلي وكأس ولي العهد مرتين.

Shahid