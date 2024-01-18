أخبار الهلال اليوم | أسطورة النصر يتحدث عن البليهي .. وبونو "متفرج"!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 18 يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس 18 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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مُستشهدًا بثنائي الهلال .. نجم فيورنتينا يتغزل في دوري روشن السعودي

أصبح دوري روشن السعودي جذابًا لجميع نجوم العالم، بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها خلال الموسم الحالي، بانضمام عددًا من أفضل النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. "اقرأ التفاصيل"

"صاحب البالون دور" والمغرب لم تكن في حاجة له .. ياسين بونو "حارس بدرجة متفرج" أمام تنزانيا!

شارك النجم ياسين بونو حارس مرمى الهلال في تحقيق المنتخب المغربي الفوز على نظيره تنزانيا بثلاثية دون رد، في افتتاحية مباريات أسود الأطلس في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار. "اقرأ التفاصيل"

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"تهديدات وضرب وسب بالأم" .. علاقة مانشيني مع لاعبيه قبل أزمة متمردي السعودية

"جبان ومعقد نفسيًا".. بهذه الجملة وصف أسطورة الكرة السعودية ياسر القحطاني، الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني. "اقرأ التفاصيل"

"ليس موهوبًا ولكن" .. أسطورة النصر يتحدث عن علي البليهي

تألق علي البليهي مدافع المنتخب السعودي، وفرض نفسه ليكون من أفضل المدافعين في الكرة السعودية، ولكن أحد أساطير نادي النصر كان له تعليقًا خاصًا على مستواه. "اقرأ التفاصيل"

منتخب محترفي دوري روشن .. الشباب يطلب استعارة بنزيما وثلاثي الهلال والأهلي

يستهدف نادي الشباب "استعارة" أبرز نجوم دوري روشن السعودي خلال الفترة الحالية، حيث أرسل طلباته إلى الأندية، لكنها استعارة من نوع خاص. "اقرأ التفاصيل"

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