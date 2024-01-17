"ليس موهوبًا ولكن" .. أسطورة النصر يتحدث عن علي البليهي

تصريحات مهمة من أسطورة النصر

تألق علي البليهي مدافع المنتخب السعودي، وفرض نفسه ليكون من أفضل المدافعين في الكرة السعودية، ولكن أحد أساطير نادي النصر كان له تعليقًا خاصًا على مستواه.

وقال فهد الهريفي أسطورة النصر، خلال تصريحات عبر قناة "SBC": "البليهي حالة يجب أن تُدرس، هذا اللاعب تنقصه بعض الإمكانيات، واللاعب الذي يتطور أفضل من الموهوب".

وأضاف: "علي البليهي ليس موهوبًا ولكنه طور نفسه ورفع ثقته بنفسه وركز على أمور كثيرة حتى يُكمل شخصيته داخل الملعب، ليُصبح عنصر مهم في الفريق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهريفي استطرد: "حالة استثنائية ما يقدمه البليهي لنا في الكرة السعودية، فجأة أصبح من أبرز المدافعين في الكرة السعودية، بل يُنافس المهاجمين في تسجيل الأهداف، لأنه يستغل الكرات الثابتة جيدًا".

واختتم أسطورة النصر تصريحاته قائلًا: "أشعر أن ثلاثي دفاع المنتخب السعودي متفاهمين ومتنوعين في وظائفهم، ولكن ينقصهم بعض الانسجام".