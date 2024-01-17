منتخب محترفي دوري روشن .. الشباب يطلب استعارة بنزيما وثلاثي الهلال والأهلي

أحمد رفعت
Karim Benzema Al-Ittihad 2023Getty Images
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تعرف على اللاعبين الذين يرغب الشباب في ضمهم

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يستهدف نادي الشباب "استعارة" أبرز نجوم دوري روشن السعودي خلال الفترة الحالية، حيث أرسل طلباته إلى الأندية، لكنها استعارة من نوع خاص.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن إدارة الشباب خاطبت عددًا من أندية دوري روشن ، للاستعانة ببعض لاعبيها خلال مباراة الفريق المرتقبة، أمام روما الإيطالي.

ويواجه نادي الشباب نظيره روما يوم 24 يناير الجاري، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، في احتفالية النادي باليوبيل الماسي، ومرور 78 عامًا على تأسيسه.

وأضافت الصحيفة أن الشباب طلب من الهلال 3 لاعبين وهم ألكسندر ميتروفيتش بجانب مالكوم وسلمان الفرج.

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وطلب الشباب أيضًا من الأهلي البرازيلي فيرمينو ومن الاتحاد الثنائي كريم بنزيما وعبد الله المعيوف، وذلك بسبب النقص العددي في صفوف الليوث، بسبب المشاركات الدولية والإصابات.

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