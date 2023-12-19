أخبار الهلال اليوم | انتهاء أزمة سلمان الفرج، واتهام بالرشوة!

معركة كلامية تشتعل بين إعلامي ونجم نادي الهلال

المدرب كان قد أعلن فرض عقوبة على قائد الهلال

هل نشهد خلافًا علنيًا بين مقدمي برنامجي "أكشن مع وليد" و"برا الـ18"؟

الأهلي خسر أمام فلومينينسي نصف نهائي كأس العالم للأندية

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غضب بين جماهير الاتحاد بعد اقتراب نجم الفريق من الهلال

قرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا ستكون يوم 28 ديسمبر الجاري

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