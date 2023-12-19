فيديو | هل يُهاجم الحميدي؟ الفراج: مقهور من الهلال وحديثه مجرد "سواليف الدوشق"

هل نشهد خلافًا علنيًا بين مقدمي برنامجي "أكشن مع وليد" و"برا الـ18"؟

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حاول أحد المشاهدين إحراج الإعلامي وليد الفراج خلال حلقة الأمس من برنامجه "أكشن مع وليد" لكن رد الإعلامي المخضرم جاء قويًا وحاسمًا وقد وجه خلاله رسالة مبطنة لزميله عبد الرحمن الحميدي وبرنامجه "برا الـ18".

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المشاهد سأل الفراج لماذا لم يتحدث عن أزمة سلمان الفرج في الهلال رغم أنه يتحدث عن جميع مشاكل اللاعبين مع أنديتهم، متهمًا إياه بعدم الحيادية، فما كان من الإعلامي إلا أن يصف المعلومات حول تلك الأزمة بالأكاذيب و"سواليف الدوشق".

إذ قال "هناك بعض المعلومات تُطلق بناءً على الأمنيات، مثلًا أنا أتمنى إصابة زميلي عماد السالمي بالإنفلونزا وهنا أبدأ أتحدث عن إصابته بذلك رغم عدم حدوث الأمر، لكنني أتحدث عنه لأنني أتمناه. أنا أتحدث عن أي مشكلة لو كانت المعلومة مصدرها رسمي، لكن أحدهم منبطح على "الدوشق" بعد أن تناول غذائه وبدأ يتحدث عن مشكلة لسلمان الفرج! لا أتحدث عن تلك "السواليف"".

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تابع "سأتحدث حسب منطقك، هل تواجد سلمان الفرج في تدريب الهلال اليوم؟ هذه صورته أم هذا شبح الفرج؟ هذا الفرج موجود في المران أم وليد الفراج؟ ستقول لي كانت هناك مشكلة واللاعب كتب عبر سناب شات، هل لديك ما يُثبت وجود مشكلة؟ تفسيرك الخاطئ لما نشره اللاعب لأنك تتمنى ذلك، أعلم أن البعض مقهور ولذا الهلال نادٍ عظيم، الهلال مؤسسة أخلاقية عظيمة ولا يوجد أي لاعب أكبر منه، ولذا نيمار لا يستطيع أبدًا فعل ما يفعله غيره في بقية الأندية، لا يُسمح له أبدًا والهلال لا يرضى أبدًا بأن يُصبح أي أسطورة في تاريخه أكبر منه".

أتم بنشر تغريدة عبد الإله المالكي لاعب الهلال التي كذب فيها حديث الإعلامي الحميدي عن تمرده على المدرب جورج جيسوس، وعلق "فهمت لماذا الهلال فريق كبير؟ لأنه مختلف".

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