مهمة إنقاذ .. عرض مفاجئ لسلمان الفرج لانتشاله من أزمة الهلال

هل يقبل قائد الهلال بالعرض الجديد المقدم له؟

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ربما هي مهمة إنقاذ لسلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، وكذلك لمقدم العرض نفسه، في مفاجأة قد يكشف عن تفاصيلها الميركاتو الشتوي المقبل.

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أيام قليلة تفصلنا عن شهر يناير المقبل، حيث انطلاق الميركاتو الشتوي، الذي يسعى كل نادٍ به لتصحيح أوضاعه وإدراك ما يمكن إدراكه بعدما كشف النصف الأول من الموسم عن نقاط الضعف، التي لم تتمكن الصفقات الصيفية في سدها.

أحد هذه الأندية هو الشباب، فبحسب الصحفي الرياضي خالد بن عبدالعزيز فإن إدارة الليث الأبيض تستعد لتقديم عرض للفرج، للظفر بخدماته لستة أشهر فقط، على سبيل الإعارة، على أن يعود بعد نهاية الموسم من جديد لناديه الهلال.

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سعي الشباب نحو قائد الزعيم يأتي في ظل طلب قائده الأرجنتيني إيفر بانيجا الرحيل في يناير، بحسب ما أوضحت صحيفة "الرياضية"، إذ لديه عرضين من ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

أما عن الفرج نفسه، فربما هي خطوة للهروب من مقاعد بدلاء الزعيم، فقد أعلن مدربه جورج جيسوس مؤخرًا توقيع عقوبة انضباطية عليه، دون الكشف عن التفاصيل، لكن التقارير الصحفية المنتشرة أوضحت أن السبب هو اعتراضه على النزول في الدقائق الأخيرة للمباريات ورفضه الاستجابة لطلب المدرب في هذا الجانب.

يذكر أن صاحب الـ34 عامًا شارك مع الهلال الموسم الجاري في 12 مباراة فقط في مختلف البطولات، صنع خلالها هدفين، في ظل ملاحقة الإصابات له.

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