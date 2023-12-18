بعد أزمته مع جيسوس .. مصير انتقال سلمان الفرج من الهلال إلى الاتحاد أو الشباب

حسم مستقبل سلمان الفرج داخل نادي الهلال

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لا صوت يعلو داخل نادي الهلال السعودي حاليًا، إلا على أزمة سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم، مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

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جيسوس أعلن معاقبة الفرج رسميًا؛ وسط تأكيدات إعلامية، على "تمرد" اللاعب، وغيابه عن التدريبات الفترة الماضية؛ بسبب ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق.

وبعد عقوبة المدرب البرتغالي.. ترددت أنباء قوية على احتمالية رحيل قائد الزعيم الهلالي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"، إلى الاتحاد أو الشباب السعوديين.

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وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي خالد العمار، رحيل سلمان الفرج عن نادي الهلال، في الميركاتو الشتوي القادم، مثلما تردد خلال الساعات الماضية، معلنًا استمرار اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، على أقل تقدير.

وأكد الإعلامي الرياضي في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، على انتهاء أزمة الفرج مع جيسوس؛ حيث عاد اللاعب لـ"المشاركة" في تدريبات الفريق الجماعية، بشكل طبيعي، مساء يوم الإثنين.

ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "الرياضية"، عن أن الأزمة بين سلمان وجيسوس، انتهت بعد توسط المشرف على فريق الكرة فهد المفرج، واعتذار اللاعب، للجهاز الفني وزملائه.

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