أخبار الهلال اليوم| السوبر يذكر نيمار بالمدرسة وبونو يتحدث عن مشكلته العقلية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، ليوم الجمعة، وما يدور حول الفريق.

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"الهلال يذكرني بأيام المدرسة".. ذهب السوبر لا يمنع نيمار من السخرية



الفوز بدون مجهود.. هكذا علق النجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم فريق الهلال، بشكل ساخر على حمل الميدالية الذهبية لبطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي (طالع التفاصيل).

"عانيت من مشكلة في صحتي العقلية!" .. ياسين بونو يفاجئ جماهير الهلال

خرج النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، باعترافات مثيرة؛ بعد تتويج فريقه بلقب كأس السوبر المحلي، أمس الخميس (طالع التفاصيل).

وسط سخرية أسطورة الاتحاد .. محمد الدعيع: الهلال لا يخشى ريال مدريد أو برشلونة!

عبر محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ببطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، على حساب نادي الاتحاد، مؤكدًا على أنه لا يخشى على الزعيم من ريال مدريد أو حتى برشلونة، ليسخر منه محمد نور أسطورة الاتحاد (طالع التفاصيل).

احتفل مع نجوم الهلال .. غضب اتحادي ضد لاعب الفريق بعد واقعة كأس السوبر!

عبرت جماهير نادي الاتحاد عن غضبها الشديد، تجاه أحد نجوم الفريق، بسبب احتفاله مع لاعبي نادي الهلال، بعد تتويجهم ببطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي (طالع التفاصيل).

"كان خليت ذقنك" .. شقيق نجم الهلال يسخر من أحمد حجازي بعد السوبر!

سخر شقيق أحد نجوم نادي الهلال من النجم المصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد، عقب مباراة كأس الدرعية للسوبر السعودي، التي أقيمت بالإمارات (طالع التفاصيل).

"نخاف على النجوم العالميين" .. رئيس الهلال يكشف أسباب طلب تأجيل كلاسيكو الأهلي!

كشف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، عن الأسباب التي دفعت إدارة ناديه تأجيل مباراة الكلاسيكو ضد النادي الأهلي، في بطولة دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

الهلال ضد الاتحاد | نفض الغبار عن نفسه وأفلت من فخ البليهي .. الكرة ليست منصفة دائمًا يا كريم بنزيما!

للمباراة الثانية على التوالي، يقدم الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، أداءً رائعًا مع النمور، نافضًا عن نفسه غبار المرحلة الماضية، لكن مجهوده لم يتكلل بالنجاح! (طالع التفاصيل)

الهلال ضد الاتحاد | عذرًا "الجمهور الحافظ لا الفاهم" .. ارفعوا أيديكم عن مارسيلو جاياردو ونجم الزعيم!

هربت بطولة جديدة من بين أنياب نمور الاتحاد في الموسم الجاري، فبعدما صعدوا منصة التتويج بكأس السوبر السعودي في الموسم الماضي، أبى اللقب نفسه أن يخضع لهم في الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

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فيديو | حامل اللقب يسقط .. الهلال يتوج بطلًا لكأس الدرعية للسوبر السعودي على حساب الاتحاد

حصد الهلال أول ألقابه في الموسم الجاري بالتتويج بطلًا لكأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد الفوز أمام الاتحاد في الكلاسيكو برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية (طالع التفاصيل).

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