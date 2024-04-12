وسط سخرية أسطورة الاتحاد .. محمد الدعيع: الهلال لا يخشى ريال مدريد أو برشلونة!

الدعيع يؤكد على أن الهلال سيتوج بكأس العالم للأندية

عبر محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ببطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، على حساب نادي الاتحاد، مؤكدًا على أنه لا يخشى على الزعيم من ريال مدريد أو حتى برشلونة، ليسخر منه محمد نور أسطورة الاتحاد.

ونجح الهلال في التتويج ببطولة كأس الدرعية للسوبر، بعد الفوز على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال الدعيع خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "مع هذا المدرب وتلك المجموعة في نادي الهلال، لا أخاف من ريال مدريد ولا حتى برشلونة".

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ورد محمد نور عليه قائلًا: "يا رجل صلِ على النبي، طيب مع البلنتيات ولا بدون، في هذه النقطة سيتفوق عليك ريال مدريد".

وعاد مرة أخرى الدعيع للرد على نور قائلًا: "لا نضع أعذارنا بالبلنتيات أو التحكيم، نحن الزعيم ووصلنا إلى نهائي كأس العالم، وسنحققه حتى لو واجهنا أقوى فريق في العام مع تلك المجموعة".