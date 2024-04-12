احتفل مع نجوم الهلال .. غضب اتحادي ضد لاعب الفريق بعد واقعة كأس السوبر!

نجم الاتحاد يُثير الجدل!

عبرت جماهير نادي الاتحاد عن غضبها الشديد، تجاه أحد نجوم الفريق، بسبب احتفاله مع لاعبي نادي الهلال، بعد تتويجهم ببطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وتوج الهلال ببطولة كأس سوبر الدرعية، بعد الفوز على الاتحاد برباعية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتداولت جماهير الاتحاد عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة للحارس عبد الله المعيوف يبدو سعيدًا مع نجوم نادي الهلال، عقب نهائي كأس السوبر.

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وأظهرت الصورة تبادل المعيوف الضحكات مع ناصر الدوسري لاعب الهلال، عقب تتويج الزعيم ببطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، لتصب جماهير الاتحاد غضبها.

ورد أحد الجماهير الاتحادية قائلًا: "أسوأ حارس في تاريخ الاتحاد، ويزيد سوء ضد الهلال"، مع نشر تقييمه في المباراة حيث كان أقل تقييمًا بين اللاعبين بحصوله على 5.8.