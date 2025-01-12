أخبار الهلال اليوم | حقيقة المفاوضات لضم داروين نونيز، وسر تأخر تجديد عقد علي البليهي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 12 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 12 يناير 2025

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الهلال يواجه ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج في مونديال الأندية..

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هل يزامل مهاجم ليفربول ميتروفيتش وليوناردو والحمدان في هجوم الهلال؟

صاحب الـ35 عامًا يخالف الإدارة الرأي..

افتتاح حلقة الأمس من "دورينا غير" يثير الغضب..

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جيسوس طلبه بسابق معرفته به من بنفيكا..

انتقاد مصري لدوري روشن أثار الغضب..

الهلال ينتزع صدارة دوري روشن من الاتحاد..

أراء خبراء التحكيم في ركلة جزاء الهلال ضد العروبة..

تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..