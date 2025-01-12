أخبار الهلال اليوم | حقيقة المفاوضات لضم داروين نونيز، وسر تأخر تجديد عقد علي البليهي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 12 يناير 2025
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قبل كأس العالم للأندية .. "فكرة تحت الدراسة" تقلق سالم الدوسري وعلي البليهي في الهلال
الهلال يواجه ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج في مونديال الأندية..
بعد اعتراض الجمهور .. حقيقة مفاوضات الهلال وليفربول لضم داروين نونيز
هل يزامل مهاجم ليفربول ميتروفيتش وليوناردو والحمدان في هجوم الهلال؟
"الإدارة تقدره كثيرًا ولكن" .. سر تأخر تجديد الهلال لعقد علي البليهي
صاحب الـ35 عامًا يخالف الإدارة الرأي..
"فقدت مهنيتك الآن" .. هجوم على خالد الشنيف بعد تفاعله الغريب مع اعتلاء الهلال الصدارة وهبوط الاتحاد
افتتاح حلقة الأمس من "دورينا غير" يثير الغضب..
"كارثي وعبدالله الحمدان أفضل منه" .. جمهور الهلال يحذر الإدارة من التعاقد مع داروين نونيز
جيسوس طلبه بسابق معرفته به من بنفيكا..
"لو قالوا له حلل الدوري السعودي ينكز وينط" .. جستنيه يهين لاعب منتخب مصر الأسبق بعد انتقاده لـ"روشن"
انتقاد مصري لدوري روشن أثار الغضب..
"كلامك عاطفي" .. جدال عنيف بين وليد الفراج وعبدالله فلاته لاتهام الهلال بالاستفادة من أخطاء التحكيم!
الهلال ينتزع صدارة دوري روشن من الاتحاد..
طرد غير محتسب .. أخطاء حكم مباراة الهلال والعروبة لم تتوقف عند "ركلة الجزاء"!
أراء خبراء التحكيم في ركلة جزاء الهلال ضد العروبة..
جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..