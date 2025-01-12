"كارثي وعبدالله الحمدان أفضل منه" .. جمهور الهلال يحذر الإدارة من التعاقد مع داروين نونيز

جيسوس طلبه بسابق معرفته به من بنفيكا..

أتى خبر اهتمام الهلال بالتعاقد مع داروين نونيز؛ مهاجم ليفربول، ليحرك المياة الراكدة في سوق الانتقالات الشتوية بالقلعة الزرقاء.

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موقع "أنفيلد ووتش" زعم أن جورج جيسوس؛ المدير الفني للزعيم، والذي سبق وأن درب مهاجم الريدز في بنفيكا، مهتم حاليًا بالعمل معه من جديد من بوابة النادي السعودي، وفي المقابل ليفربول لا يمانع في إتمام الصفقة، لكن بشروطه المالية.

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الخبر يحمل بعض الغرابة، كون الهلال في الأساس تعاقد في الصيف الماضي مع المهاجم الشاب ماركوس ليوناردو ليكون بديلًا لأليكساندر ميتروفيتش، بجانب وجود اللاعب المحلي عبدالله الحمدان.

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ومن جانبها، تفاعلت الصحفات الهلالية مع مزاعم "أنفيلد ووتش"، كحساب "منبر الهلال" الذي يحظى بمتابعة قرابة الخمسة ملايين متابع، حيث وجه سؤاله لمتابعيه حول مدى تأييدهم للصفقة المحتملة، لتأتي أغلب التعليقات بالرفض.

علي سبيل المثال لا الحصر، جاءت التعليقات على شاكلة: "لا يا بشر والله إنه كارثي"، "لا لا لا الحمدان أفضل"، "لا ما يحتاج يصير عندنا اثنين الحمدان".

يذكر أن المهاجم الأوروجواياني كان قد انضم للريدز في صيف 2022 قادمًا من بنفيكا، ولا يزال عقده ممتدًا حتى عام 2028.

وخلال الموسم الجاري، شارك صاحب الـ25 عامًا في 26 مباراة بقميص الريدز، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع مثلهم.