"فقدت مهنيتك الآن" .. هجوم على خالد الشنيف بعد تفاعله الغريب مع اعتلاء الهلال الصدارة وهبوط الاتحاد

افتتاح حلقة الأمس من "دورينا غير" يثير الغضب..

ربما كانت في أعين خالد الشنيف؛ مقدم برنامج "دورينا غير"، مقدمة عادية لحلقة أمس السبت، لكنها تسببت في هجوم عليه، وصنفته كأحد جماهير الهلال.

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الزعيم حقق الفوز أمس السبت، أمام العروبة (5-0)، فيما تعثر الاتحاد بالتعادل أمام الفيحاء (1-1)، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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تلك النتائج، أزاحت العميد من الصدارة التي اعتلاها لجولات ماضية، إذ تساوى في النقاط مع الهلال (37)، لكن الزعيم قفز لصدارة الترتيب بأفضلية الأهداف.

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تفاعلًا مع هذا التغيير في جدول ترتيب دوري روشن، افتتح الشنيف حلقة "دورينا غير" قائلًا: "عادت الصدارة إلى قواعدها سالمة .. ما لها إلا الهلال في الصدارة، سبحان الله الصدارة تحب الهلال.. والهلال يحب الصدارة".

لكن تلك المقدمة لم تعجب بالطبع المنتمين للنادي الجداوي، كما لم تنل استحسان الإعلامي صالح الطريقي، الذي هنأ "ساخرًا" الشنيف على تشجيع الهلال.

وقال الطريقي: "ما قاله يصنف الشخص؛ هل هو إعلامي مهني أم مشجع؟، المشجعون يسيرون خلف عواطفهم ألا وهي تصدر فريقهم، لكن كإعلامي لا يمكن قول هذا الكلام، هذا يقلل من مهنيته، ويصنفه كمشجع وليس إعلامي؛ الإعلامي محايد، عليه ألا يصف أن صدارة أحد أفضل من غيره، فمبروك لأستاذ خالد تشجيعه للهلال".

يذكر أن خطف الهلال للصدارة من الاتحاد، يأتي بعد أيام قليلة من إقصاء العميد للزعيم من دور ربع النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما فاز في ركلات الترجيح (3-1)، إذ انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل (2-2).