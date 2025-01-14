أخبار الهلال اليوم | تطورات مفاجئة في مفاوضات ضم نونيز، وجيسوس يحسم موقف نيمار من القيد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 14 يناير 2025
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"نحن لا نحلم، الأمر يعتمد على عاملين" .. الرئيس التنفيذي لرابطة دوري روشن يُهدد ريال مدريد بخطف فينيسيوس جونيور
الرغبة حقيقية في نقل النجم البرازيلي للملاعب السعودية
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"الهلال أصبح للأغنياء" .. تقدم هائل للاتحاد وتراجع مرعب للزعيم في الحضور الجماهيري لدوري روشن السعودي
الزعماء في حالة غضب واستياء من فريقهم!
"المفاوض النصراوي جعل الهلال يلتف حول نفسه" .. النصر خدم الرياضة السعودية بخطفه تلك الصفقة من جاره
الصفقة كانت قد أثارت جدلًا كبيرًا
الهلال يُفاوض 3 لاعبين .. جورج جيسوس يحسم موقف نيمار من القيد محليًا ويُحدد هدف الانتقالات الشتوية
الجميع ينتظر قرار الهلال بشأن نجمه البرازيلي
الصفقة ستنتهي بهذا المبلغ! .. تطورات مفاجئة في مفاوضات الهلال للتعاقد مع نونيز من ليفربول
تزايد الحديث عن انتقال اللاعب إلى السعودية في الأيام الماضية..
"مؤامرة 2004 والسخرية من النصر!" .. نجم الهلال الأسبق يبرر مواقفه المثيرة ويؤكد: أنا سبب إلهام رونالدو
تصريحات مثيرة من نجم الهلال الأسبق..
فيديو | "سالم الدوسري نجا من هذا الأمر!" .. تطورات جديدة في إصابة نجم الهلال
اللاعب غاب عن مباراة الهلال والعروبة الماضية..
"يبدو أن مدربه تراجع عن رأيه!" .. فريق سعودي مفاجئ ينافس الهلال والاتحاد على صفقة محمد صلاح
محمد صلاح على رأس الأسماء المطلوبة في السعودية..
الأهلي يترقب للانقضاض .. بشرى لخطف نجم الهلال!
نجم محلي قد يكون إحدى صفقات الراقي الشتوية..
"كواليس القرار الجماعي مع ثنائي الاتحاد والأهلي!" .. كوليبالي يكشف سرًا جديدًا في انتقاله للهلال
اللاعب حقق 4 ألقاب مع الهلال حتى الآن..