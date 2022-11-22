أخبار النصر اليوم | رونالدو على طبق من ذهب وتصرف غريب من تاليسكا تجاه السعودية

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق 13 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

مسلي يدعم الفرج والشهراني

حرص مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر، على دعم ثنائي الهلال سلمان الفرج وياسر الشهراني بعدما تعرضا للإصابة خلال مواجهة السعودية اليوم أمام الأرجنتين.

وكتب رئيس العالمي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ألف لا بأس عليكم يا أبطال".

الف لا باس عليكم يا أبطال pic.twitter.com/FC9D5w7l5m — مسلّي آل معمر (@musalli9) November 22, 2022

منافسة سعودية إنجليزية .. رونالدو صفقة يناير الحائرة

طرح اسم النصر من ضمن الأندية التي ترغب في ضم كريستيانو رونالدو في الشتاء المقبل، بعدما أصبح صفقة حرة، لكن هناك نادٍ إنجليزي يضيق الخناق عليه. (طالع التفاصيل)

تاليسكا ليس جوميس .. البرازيلي يهاجم رينارد ويهنئ لاعبي النصر فقط!

الحالة التي خلقها الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي السابق، مع مباريات المنتخب السعودي، يبدو أن غيره لن يقدر على السير على خطاه، إذ أن البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر، تعامل بطريقة غريبة مع مواجهة الأخضر أمام الأرجنتين. (طالع التفاصيل)

الجميع يرفضه .. أزمة كبرى تُهدد معسكر النصر في أبو ظبي

من المقرر أن يتوجه النصر في الـ27 من الشهر الجاري إلى أبو ظبي لإقامة معسكر مغلق هناك يستمر حتى التاسع من ديسمبر ويتخلله بعض المباريات الودية، لكن هذا المعسكر بات يُواجه أزمة كبرى. (طالع التفاصيل)

فيديو | أقلية تدعم ميسي .. ترشيحات لاعبي النصر لبطل كأس العالم قطر 2022

كشف لاعبي النصر السعودي عن ترشيحاتهم لبطل كأس العالم قطر 2022، والتي اتفق بها الأغلبية على بطل واحد. (طالع التفاصيل)