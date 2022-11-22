منافسة سعودية إنجليزية .. رونالدو صفقة يناير الحائرة

حوار بيرس مورجان كتب نهاية الدون في مانشستر يونايتد

وسط انخراط البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده لخوض غمار منافسات كأس العالم قطر 2022، جاء خبر فسخ عقده مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليجعل اسمه أول الأسماء المجانية المطروحة في الميركاتو الشتوي المقبل.

النادي الإنجليزي أعلن فسخ عقد الدون، بعد حواره الشهير مع المذيع الإنجليزي الشهير بيرس مورجان، والذي هاجم خلاله سياسة النادي ومدربه تين هاج، واللاعبين الشباب في الفريق، بجانب نجومه القدامى كواين روني وغيره.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن رونالدو حائر بين وجهتين، إما البقاء في إنجلترا أو الانتقال للدوري السعودي، لخوض التجربة العربية الأولى في تاريخه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ناديي نيوكاسل الإنجليزي والنصر السعودي هما الراغبان في ضم النجم البرتغالي، خاصةً وأن الأول حاول في الصيف الماضي ضمه، لكن الدون رفض وقتها.

فيما كانت المحاولات في الصيف الماضي من السعودية من جانب نادي الهلال، لكن منعه من القيد ورفض اللاعب أيضًا، حال دون إتمام الصفقة.