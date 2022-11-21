فيديو | أقلية تدعم ميسي .. ترشيحات لاعبي النصر لبطل كأس العالم قطر 2022

ميسي لم يتوج باللقب العالمي من قبل، لكن لاعبو النصر يستبعدوا ترشيحه بهذه النسخة أيضًا

كشف لاعبو النصر السعودي عن ترشيحاتهم لبطل كأس العالم قطر 2022، والتي اتفق بها الأغلبية على بطل واحد.

مونديال قطر انطلق أمس الأحد، لكن المنتخب السعودي سيستهل مشواره به غدًا الثلاثاء، بمواجهة الأرجنتين، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وجاءت ترشحات لاعبي العالمي بأغلبية التصويت للمنتخب البرازيلي كبطلًا لهذه النسخة من المونديال، بداعي أنه الأقوى والأجهز.

فيما رشحت قلة المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي، الذي لم يتوج باللقب العالمي من قبل، وذهبت بعض الأصوات للبرتغال وإسبانيا وفرنسا.

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لاعبي #النصر يتوقعون من هو بطل كاس العالم pic.twitter.com/V6keSsgJSu — داريو النصر (@Nfcdiario) November 21, 2022

يذكر أن المنتخب البرازيلي توج بطلًا لكأس العالم خمس مرات من قبل، كان آخرها في عام 2002.