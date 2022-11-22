الجميع يرفضه .. أزمة كبرى تُهدد معسكر النصر في أبو ظبي

النصر سيتوجه خلال الأسبوع القادم إلى الإمارات

استأنف النصر تدريباته يوم الأحد الماضي استعدادًا للمرحلة الثانية من دوري روشن السعودي والتي ستبدأ منتصف ديسمبر القادم قبل انتهاء كأس العالم قطر 2022 بثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق في الـ27 من الشهر الجاري إلى أبو ظبي لإقامة معسكر مغلق هناك يستمر حتى التاسع من ديسمبر ويتخلله بعض المباريات الودية، لكن هذا المعسكر بات يُواجه أزمة كبرى.

تلك الأزمة، وكما كشفت صحيفة الرياضية السعودية، تتلخص في رفض الأندية الإماراتية مواجهة النصر وديًا لانشغالها خلال فترة المعسكر ببطولة الكأس المحلية، وفي المقابل يرفض المدرب رودي جارسيا تمامًا خوض مباريات ودية أمام الأندية السعودية المتواجدة في الإمارات.

الإدارة تسعى جاهدًا لحل تلك الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بالتواصل مع عدد من المتعهدين المختصين بتنسيق المباريات الودية للفرق الرياضية في الإمارات، لكن الأمر يبدو صعبًا للغاية.

النصر اتفق بالفعل على خوض لقاء ودي واحد سيكون أمام الحزم يوم 6 ديسمبر القادم في أبو ظبي، فيما سيواجه ألميريا الإسباني في الرياض بعد عودته من أبو ظبي مباشرة.

يُشار إلى أن نادي الاتحاد متواجد حاليًا في دبي حيث يُقيم معسكره المغلق وقد واجه الوصل وديًا مؤخرًا، فيما اختار الهلال البقاء في الرياض.