أخبار النصر اليوم | متابعة رونالدو لديربي الرياض .. وجوستافو ينتظره

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 1 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 1 يناير 2023.

بعد مطالب مشاركة النصر بدلًا من الهلال .. هل يظهر رونالدو في مونديال الأندية؟

ترغب فئة في استغلال انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للترويج لمشاركة النصر السعودي في كأس العالم للأندية المغرب 2022 بدلًا من الهلال، بحكم أن الزعيم يشارك بالترشيح بالأساس. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

لتعويض رونالدو .. مهاجم النصر على رادار مانشستر يونايتد!

يبحث نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية عن مهاجم جديد، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثًا إلى النصر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

من موّل صفقة رونالدو؟ وليد الفراج يكشف المفاجأة

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على أحد متابعي برنامجه "أكشن مع وليد"، بشأن من قام بتمويل صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، سواء الحكومة السعودية، أو الشركات الراعية. "اقرأ التفاصيل"

ديربي الرياض يبهر رونالدو!

قبل أيام، حقق النصر تعادلًا بطعم الخسارة في ديربي الرياض أمام الهلال، في مباراة أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن إعجابه بها. "اقرأ التفاصيل"

فرديناند: كيف ينتقد الناس رونالدو وقد وجد السعادة في دوري تنافسي!

شعر ريو فرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق بغضب من الانتقادات التي وجهت لكريستيانو رونالدو بعد توقيعه مع النصر، حيث يرى أن الأمور كانت ستختلف لو كان قرر البرتغالي إنهاء مسيرته في الولايات المتحدة. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

جوستافو: انضمام رونالدو شرف كبير لنا

عبر البرازيلي جوستافو لويز لاعب وسط نادي النصر، عن سعادته بتعاقد ناديه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعلق جوستافو خلال تصريحات لقنوات SSC: "وجود رونالدو بالنصر شرف كبير لنا كلاعبين، ونحاول العمل بشكل طبيعي لمساعدته للتأقلم مع الفريق".

Shahid