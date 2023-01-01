فرديناند: كيف ينتقد الناس رونالدو وقد وجد السعادة في دوري تنافسي!

فرديناند يدافع عن اختيار رونالدو الانتقال إلى الدوري السعودي

شعر ريو فرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق بغضب من الانتقادات التي وجهت لكريستيانو رونالدو بعد توقيعه مع النصر، حيث يرى أن الأمور كانت ستختلف لو كان قرر البرتغالي إنهاء مسيرته في الولايات المتحدة.

وقال فرديناند في تصريحات عبر قناته على "يوتيوب" متحدثًا عن انضمام رونالدو إلى النصر: "أنا سعيد من أجله لأنه سعيد أخيرًا، بالنسبة لأي لاعب كرة قدم مهما كان المستوى الذي تلعب فيه، فإن السعادة في البيئة التي تلعب فيها هي واحدة من أهم الأشياء، لم يكن سعيدًا منذ فترة لذلك أنا سعيد لأنه على وشك العثور على تلك السعادة وإن كان في بلد لم يتوقعه الكثير من الناس أن يذهب إليه، ولكن يا له من احتمال، يا لها من مغامرة أن يذهب إلى السعودية ليذهب ويلعب في دوري جديد تمامًا، دوري تنافسي هناك بالمناسبة".

وأضاف: "لقد نظرت إلى تعليق الناس وبعض النقاد يقولون أنها طريقة حزينة بالنسبة له للخروج، الحزن الوحيد هو الطريقة التي انتهى بها الأمر في مانشستر يونايتد، أعتقد بعد فوات الأوان في غضون عامين أنه سوف ينظر إلى الوراء و أعتقد أنه كان من الممكن التعامل معها بشكل مختلف لكن في الفصل التالي الذهاب إلى السعودية، كيف تكون هذه طريقة محزنة لإنهاء حياته المهنية؟ لا أفهم كيف يقول الناس ذلك".

وأكمل فرديناند: "كان من الرائع رؤية ديفيد بيكهام وفرانك لامبارد وواين روني وستيفن جيرارد، كان من الرائع رؤيتهم يذهبون إلى أمريكا يا لها من طريقة لإنهاء حياتهم المهنية، والحصول على أموال كثيرة، والذهاب إلى دوري ليس مثل تنافسي، دعهم يذهبون لقد استحقوا ذلك لقد حصلوا على الحق، هذا كل ما رأيته في وسائل الإعلام، لكن لأنها المملكة العربية السعودية هذا أمر محزن، إنها وصمة عار".

وأتم: "دعوه يذهب ويعيش دعوه يذهب ويستمتع إنها مغامرة جديدة يأخذ عائلته لتجربة ثقافة جديدة دعنا ندعهم يذهبون إلى الولايات ويقضون عامًا ولم يكن ليتحدث شخص، إنها أمور كريهة، نحن لا نستمع لهذا النوع من الكلام إنه خارج النظام، يتم الحديث عن كل لاعب آخر ذهب إلى دوري أقل قدرة على المنافسة لإنهاء مسيرته ويقال له أنه قد حصل على حقه، لا يوجد أي شخص على هذا الكوكب سيفوز أكثر من رونالدو".