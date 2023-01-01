من موّل صفقة رونالدو؟ وليد الفراج يكشف المفاجأة

من وراء تمويل صفقة رونالدو؟

Shahid

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على أحد متابعي برنامجه "أكشن مع وليد"، بشأن من قام بتمويل صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، سواء الحكومة السعودية، أو الشركات الراعية.

المتابع طلب من الفراج الاعتذار، بعدما أكد في وقت سابق على أن الصفقة ستقوم شركات الرعاية بتمويلها، وليس الحكومة كما يتردد.

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وقال الفراج عبر برنامجه الذي يقدمه عبر فضائية "MBC": "لو جاء كريستيانو رونالدو وجاء للنصر رعاة من كبرى الشركات الحكومية لترعى هذه الصفقة، هل أنا أعتذرلك وبعد أسبوع أنت تعتذرلي وكل أسبوع يعتذر شخص للآخر؟".

وتابع: "لا أحب الآراء المتسرعة، أعطيك مثال، لو رجعنا شهر ونصف إلى الوراء، هل يتذكر المشاهد كيف كان الضغط على الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب، بعد استبعاد عبد الله المعيوف؟ ولو سألتك اليوم هل كان قرار رينارد صحيح أو غير صحيح كيف تكون إجابتك؟".

وواصل: "يوم الثلاثاء رونالدو سيكون في الرياض، وسيكون هناك حفل تقديم للاعب، وكل شيء سيكون ظاهر أمامكم، وأنا متفاهم رد فعل الجماهير، وكل التفاصيل ستظهر وقتها".

واختتم الفراج تصريحاته قائلًا: "إذا تبين أن النصر حظي بتمويل حكومي كامل، بالتالي ستحصل الأندية على تمويل أيضًا، وإذا تمت عن طريق تمويل شركات، ستحصل الأندية على نفس التمويل".

Shahid