ديربي الرياض يبهر رونالدو!

الديربي أقيم الأسبوع الماضي وحسمه التعادل 2-2 بين النصر والهلال

Shahid

قبل أيام، حقق النصر تعادلًا بطعم الخسارة في ديربي الرياض أمام الهلال، في مباراة أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن إعجابه بها.

الدون وقع عقود انتقاله للعالمي بدايةً من الشتاء الجاري قبل يومين، ولمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد.

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وفي 26 من ديسمبر الماضي، تعادل العالمي والزعيم في الديربي 2-2، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، في مباراة قدم خلالها النصر شوط أول سيئ، فيما قدم مباراة رائعة في الشوط الثاني.

لكن يعتبر جمهور العالمي التعادل بثمابة الهزيمة كون المباراة كانت على أرض فريقهم، بجانب أن الزعيم يعاني من تراجع وغيابات كثيرة، نظرًا للإصابات.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن رونالدو تابع رفقة فريقه التدريبي مواجهة النصر والعدالة في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، التي فاز بها العالمي 2-0، بجانب ديربي الرياض.

وأوضحت الصحيفة أن الدون أعرب لفريقه عن سعادته بشغف لاعبي النصر وتقديمهم شوط ثاني مميز، بجانب قوتهم وقتالهم.

يذكر أن النصر يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن الشباب؛ صاحب الوصافة، لكن لليث مباراة مؤجلة.

Shahid