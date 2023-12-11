أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو مهدد بـ"الإيقاف" .. ومفاجأة لويس كاسترو في الديربي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق الـ11 من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ11 من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"لحظة جنون وعرش تاريخي".. لماذا لا يريد رونالدو الاعتزال؟!

لا يبدو تماما أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، يفكر في الاعتزال في الوقت الحالي أو على المدى القريب! (طالع التفاصيل).

بقيادة رونالدو وميسي ونجم الهلال .. قوائم المرشحين لجوائز الأفضل 2023 من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء اليوم الأحد، رسميًا قوائم المرشحين لجوائز الأفضل خلال العام الجاري؛ فئات أفضل لاعب، أفضل لاعب شاب، أفضل مدربين فرق ومنتخبات وأفضل صانع ألعاب (طالع التفاصيل).

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نجم النصر يضرب بقوة: رونالدو يتعرض لحرب من أقزام لا يُساوون صفر من تاريخه!

يشعر البعض من النصراويين أن نجم النصر، كريستيانو رونالدو، يتعرض لحرب شرسة تهدف لإجباره على الرحيل من دوري روشن السعودي، وقد سبق أن تحدث المتحدث السابق باسم الفريق، سعود الصرامي، عن الأمر صراحة عند إلغاء هدف "الدون" أمام الهلال في الديربي (طالع التفاصيل).

من يحاسب رونالدو؟ خبير تحكيمي: كريستيانو يستحق "العقاب"

يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الاعتراض على الأداء التحكيمي في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين (طالع التفاصيل).

أمام الشباب .. كاسترو يتراجع عن اختياره السابق ومفاجأة تُعيد سامي النجعي

يخوض النصر لقاءً حاسمًا أمام الشباب مساء اليوم في دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد اعتمد المدرب لويس كاسترو التشكيل الأساسي الذي سيلعب به المباراة (طالع التفاصيل).

عقوبات لجنة الانضباط .. رقم مرعب للنصر وجاره الأكثر تعرضًا للغرامات المالية

رغم مرور 15 جولة فقط من عُمر دوري روشن السعودي إلا أن لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم استطاعت جمع 3.3 ملايين ريال سعودي جراء قراراتها العقابية بحق الأندية (طالع التفاصيل).

ثلاثي النصر ونجم الهلال وثنائي وسط الاتحاد .. البطاقة الصفراء تُهدد 34 لاعبًا بالغياب عن نصف نهائي الكأس

تنطلق مساء اليوم مباريات دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين وسط تهديد البطاقة الصفراء لـ34 لاعبًا بالغياب عن نصف النهائي (طالع التفاصيل).

فيديو | عدو النصر صديقه الأقرب .. وليد عبد الله: أنا من علّمت رونالدو هذا الاحتفال

أكد وليد عبد الله حارس مرمى النصر أنه لا يُفكر بالاعتزال حاليًا، مشيدًا بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو وتأثيره الإيجابي على الفريق منذ انضمامه له (طالع التفاصيل).

مهاجم النصر السابق يُحرج في تركيا .. فينسنت أبو بكر يتعرض لصدمة العُمر في بيشكتاش

تعرض فينسنت أبو بكر مهاجم النصر السعودي السابق لموقف محرج جدًا في ناديه الحالي، بيشكتاش التركي، اليوم الإثنين (طالع التفاصيل).

فيديو | هل يعتذر محمد فودة؟ سمير عثمان يقدم دليل ظلم النصر ورونالدو أمام الرياض

وصل الخلاف والتحدي بين خبيري التحكيم، المصري سمير عثمان والسعودي محمد فودة، ذروته، وذلك بشأن اللقطة الجدلية من كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والرياض في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

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