مهاجم النصر السابق يُحرج في تركيا .. فينسنت أبو بكر يتعرض لصدمة العُمر في بيشكتاش

المهاجم الكاميروني سبق وتألق مع فريقه التركي

تعرض فينسنت أبو بكر مهاجم النصر السعودي السابق لموقف محرج جدًا في ناديه الحالي، بيشكتاش التركي، اليوم الإثنين.

المهاجم الذي انضم للعملاق التركي في يناير 2023 بعد فسخ عقده من جانب النصر إثر انضمام كريستيانو رونالدو للفريق السعودي قضى نصف موسم مذهل في الدوري التركي، حيث سجل 13 هدفًا وصنع هدفين خلال 16 مباراة.

هذا النجاح الكبير استمر خلال بداية الموسم الجاري بإحرازه 4 أهداف وصناعة واحد خلال المباريات الـ8 الأولى، لكنه توقف عن التسجيل منذ 21 أكتوبر الماضي رغم خوضه 4 مباريات خسر آخرها في الديربي أمام فنربخشة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك الخسارة تحديدًا تسببت في ما قد يُوصف بأنه "صدمة العُمر" بالنسبة له، حيث أصدر ناديه بيانًا أعلن خلاله استبعاده و4 من زملائه هم إيريك بايلي ورشيد غزال وجان أونانا وفالنتين روسيير من الفريق بسبب الأداء السيئ وعدم التوافق مع الفريق.

يُشار إلى أن بيشكتش تراجع للمركز الخامس في الدوري التركي كما يتذيل مجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي حيث عجز عن جمع أكثر من نقطة واحدة من مبارياته الخمسة.