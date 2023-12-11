أمام الشباب .. كاسترو يتراجع عن اختياره السابق ومفاجأة تُعيد سامي النجعي

النصر يُواجه الشباب مساء اليوم في كأس الملك

يخوض النصر لقاءً حاسمًا أمام الشباب مساء اليوم في دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد اعتمد المدرب لويس كاسترو التشكيل الأساسي الذي سيلعب به المباراة.

كاسترو تلقى مفاجأة صادمة في الساعات الأخيرة تمثلت بشكوى لاعب وسطه، أوتافيو، من آلام في العضلة الضامة في مران الأمس، وقد توجه اللاعب للعيادة الطبية لبدء برنامجه العلاجي.

تلك المفاجأة منحت الفرصة للسعودي سامي النجعي للعودة إلى التشكيل الأساسي، حيث استخدمه كاسترو في المناورة الأخيرة التي اختتم بها مران الأمس.

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صحيفة الرياضية السعودية أشارت كذلك إلى أن المدرب البرتغالي قرر التراجع عن اختياره السابق في خانة الظهير الأيسر لتعويض المصاب أليكس تيليس، حيث سيعتمد على محمد قاسم بدلًا من أيمن يحيى الذي لعب في هذا المركز مؤخرًا رغم أنه اعتاد اللعب كجناح.

التغيير الثالث الذي من المتوقع أن يشهده التشكيل الأساسي للنصر أمام الشباب عن ذلك الذي واجه الهلال والرياض سيكون بتواجد عبد الرحمن غريب بدلًا من الموقوف تاليسكا.

يُشار إلى أن المهاجم البرازيلي حصل على بطاقة حمراء في مواجهة الاتفاق السابقة وقد أوقف مباراتين، واحدة في الدوري والثانية الليلة أمام الشباب.