سعود الصرامي يُحذر من "مخطط" لإجبار رونالدو على ترك الدوري السعودي

أصداء مواجهة الهلال والنصر مازالت متواصلة

SHAHID

حذر الإعلامي سعود الصرامي من مخطط لإجبار نجم النصر كريستيانو رونالدو على ترك دوري روشن السعودي، وذلك تعقيبًا منه على أحداث مواجهة قمة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي بين الهلال والنصر.

المباراة كانت قد انتهت بانتصار الهلال بثلاثية نظيفة وقد أثارت جدلًا واسعًا بعد نهايتها بسبب القرارات التحكيمية وأبرزها إلغاء هدف للنصر سجله رونالدو بطريقة مذهلة وعدم احتساب ركلة جزاء ضد ياسين بونو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصرامي أكد خلال تصريحاته لقناة "mbc" أنه يخشى أن يكون إلغاء أهداف رونالدو هدفه إجباره على ترك الدوري السعودي والرحيل عن الفريق الأصفر.

إذ قال "تكرار إلغاء الأهداف الصحيحة لرونالدو هل الهدف منها إجباره على ترك الدوري السعودي؟ نتحدث عن أكثر من 20 هدفًا، وهدفه ضد الهلال كان منهم، كل الصحف العالمية يتحدث اليوم عن إلغاء الهدف، هذا لاعب يُضيف لك ويُفيدك كقوى ناعمة، تتفاجأ بإلغاء هدف وهدفين له كل مباراة، لماذا يحدث ذلك؟".

تابع "لا نريد مجاملة رونالدو لكن اتخاذ القرار السليم لصالحه والنصر، الحديث يتكرر بعد كل مباراة في الصحافة العالمية عن قرارات ضده، حرمانه من ركلات جزاء وإلغاء أهداف سليمة، لماذا يحدث ذلك؟ هل لإجباره على الرحيل عن السعودية؟ لماذا تُصادر حقوق النصر؟".

يُشار إلى أن فوز الهلال وسع الفارق مع مطارده النصر في صدارة دوري روشن إلى 7 نقاط كاملة.

SHAHID